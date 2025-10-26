Der Echtzeitpreis von Sideliner Coin beträgt heute 0.00000805 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SIDELINER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SIDELINER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Sideliner Coin beträgt heute 0.00000805 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SIDELINER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SIDELINER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

--
----
-0.20%1D
Sideliner Coin (SIDELINER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:21:56 (UTC+8)

Sideliner Coin (SIDELINER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000798
$ 0.00000798
24H Tief
$ 0.00000812
$ 0.00000812
24H Hoch

$ 0.00000798
$ 0.00000798

$ 0.00000812
$ 0.00000812

$ 0.00084793
$ 0.00084793

$ 0.00000746
$ 0.00000746

--

-0.27%

+2.41%

+2.41%

Der Echtzeitpreis von Sideliner Coin (SIDELINER) beträgt $0.00000805. In den letzten 24 Stunden wurde SIDELINER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000798 und einem Höchstpreis von $ 0.00000812 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SIDELINER liegt bei $ 0.00084793, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000746.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SIDELINER im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sideliner Coin (SIDELINER) Marktinformationen

$ 8.03K
$ 8.03K

--
----

$ 8.03K
$ 8.03K

997.90M
997.90M

997,895,127.934258
997,895,127.934258

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sideliner Coin beträgt $ 8.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SIDELINER liegt bei 997.90M, das Gesamtangebot bei 997895127.934258. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.03K.

Sideliner Coin (SIDELINER)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Sideliner Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Sideliner Coin zu USD bei $ -0.0000017226.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Sideliner Coin zu USD bei $ -0.0000027157.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Sideliner Coin zu USD bei $ -0.000008541204396342785.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.27%
30 Tage$ -0.0000017226-21.39%
60 Tage$ -0.0000027157-33.73%
90 Tage$ -0.000008541204396342785-51.48%

Was ist Sideliner Coin (SIDELINER)

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Sideliner Coin (SIDELINER) Ressource

Offizielle Website

Sideliner Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Sideliner Coin (SIDELINER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Sideliner Coin-(SIDELINER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Sideliner Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Sideliner Coin-Preisprognose an!

SIDELINER zu lokalen Währungen

Sideliner Coin (SIDELINER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Sideliner Coin (SIDELINER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SIDELINER Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Sideliner Coin (SIDELINER)

Wie viel ist Sideliner Coin (SIDELINER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SIDELINER in USD beträgt 0.00000805 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SIDELINER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SIDELINER-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000805. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sideliner Coin?
Die Marktkapitalisierung von SIDELINER beträgt $ 8.03K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SIDELINER?
Das Umlaufangebot von SIDELINER beträgt 997.90M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SIDELINER?
SIDELINER erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00084793 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SIDELINER?
SIDELINER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000746 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SIDELINER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SIDELINER beträgt -- USD.
Wird SIDELINER dieses Jahr noch steigen?
SIDELINER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SIDELINER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:21:56 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,754.86

$4,079.09

$0.04550

$6.4928

$199.31

$4,079.09

$113,754.86

$199.31

$2.6380

$0.20291

$0.00000

$0.00000

$0.0824

$0.000000000000073

$0.049360

$0.0824

$0.13808

$0.13315

$0.2571

$0.117953

