Was ist Shimmer (SMR)

Shimmer is a multichain, scalable network to build, connect, and secure sovereign Blockchain networks, enabling the frictionless transfer of assets and data across networks. The foundation of Shimmer is the parallelized UTXO-based DAG ledger. This allows anyone to mint and transfer native assets feelessly under a storage deposit model. On top of the DAG is a flexible application layer offering full EVM-compatibility and WASM support. Additionally, Shimmer will act as a staging network for upgrades to the IOTA ledger. The first blockchain network to launch on Shimmer will be the ShimmerEVM, which removes traditional points of friction with asset composability. Both the underlying DAG and the ShimmerEVM run on SMR token, with was allocated entirely to the community of IOTA stakers over a 90-day period.

Shimmer (SMR) Ressource Offizielle Website

Shimmer (SMR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Shimmer (SMR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SMR Token!