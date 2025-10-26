ShibaCoin (SHIC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.12% Preisänderung (1T) -0.45% Preisänderung (7T) +2.07% Preisänderung (7T) +2.07%

Der Echtzeitpreis von ShibaCoin (SHIC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SHIC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHIC liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHIC im letzten Stunde um -0.12%, in den letzten 24 Stunden um -0.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ShibaCoin (SHIC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Umlaufangebot 94.53B 94.53B 94.53B Gesamtangebot 94,531,781,250.0 94,531,781,250.0 94,531,781,250.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ShibaCoin beträgt $ 1.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHIC liegt bei 94.53B, das Gesamtangebot bei 94531781250.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.11M.