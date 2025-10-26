Shib Original Vision (SOV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -8.82% Preisänderung (7T) -8.82%

Der Echtzeitpreis von Shib Original Vision (SOV) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SOV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOV liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOV im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -8.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Shib Original Vision (SOV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 178.95K$ 178.95K $ 178.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 316.61K$ 316.61K $ 316.61K Umlaufangebot 113.44T 113.44T 113.44T Gesamtangebot 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Shib Original Vision beträgt $ 178.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOV liegt bei 113.44T, das Gesamtangebot bei 200706133340071.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 316.61K.