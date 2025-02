Was ist sFortuna Token (SFORT)

The Fortuna Token is a, fun, and free for delegators, loyalty reward system. That comes with its own #NFT exhibitions, auctions, and most importantly it is the native token of Pixel Chain Olympics, a first ever true blockchain game. “Users keep their $FLR & $SGB delegated trustles and without risk at Flare Oracle while spending Fortuna Tokens on game cards and game room fees. The token is currently running for 2 years on Flares canary network Songbird and soon to relaunch on main net. While the sFortuna will remain on the canary network for testing and more.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

sFortuna Token (SFORT) Ressource Whitepaper Offizielle Website