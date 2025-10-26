SERO (SERO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00269872 24H Hoch $ 0.00283836 Allzeithoch $ 0.55192 Niedrigster Preis $ 0.0025106 Preisänderung (1H) +0.03% Preisänderung (1T) -0.66% Preisänderung (7T) -0.10%

Der Echtzeitpreis von SERO (SERO) beträgt $0.00275392. In den letzten 24 Stunden wurde SERO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00269872 und einem Höchstpreis von $ 0.00283836 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SERO liegt bei $ 0.55192, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0025106.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SERO im letzten Stunde um +0.03%, in den letzten 24 Stunden um -0.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SERO (SERO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.22M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.79M Umlaufangebot 442.61M Gesamtangebot 650,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SERO beträgt $ 1.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SERO liegt bei 442.61M, das Gesamtangebot bei 650000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.79M.