Was ist SELFCrypto (SELF)

## What Is SELF Crypto (SELF)? SELF is a decentralised utility NFT project which enables users to build a Web3 identity. The projects core product allows users to send cryptocurrency by @username encompassing auto chain recognition. @Usernames can be applied to any DeFi or CEX wallet and can also be integrated into DEX platforms for users to insert @usernames instead of contract addresses. The SELF technology aims to mitigate transposition errors and make transacting in crypto more user friendly. The project has a vast roadmap to include addition of avatars and linking all your Web3 assets from email to loyalty cars, tickets, documentation and more. SELF is the utility token that is used for: * Purchasing usernames * NFT upgrades and maintenance * Raffle Drop Coupons * Auctions * Staking SELF tools include: * @username utility NFTs * Flexible Staking * Web Wallet * NFT maintenance dashboard * SWAPs onsite * @username secondary market through TofuNFT

SELFCrypto (SELF) Ressource Whitepaper Offizielle Website