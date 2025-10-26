Seascape Crowns (CWS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.162079 $ 0.162079 $ 0.162079 24H Tief $ 0.176906 $ 0.176906 $ 0.176906 24H Hoch 24H Tief $ 0.162079$ 0.162079 $ 0.162079 24H Hoch $ 0.176906$ 0.176906 $ 0.176906 Allzeithoch $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Niedrigster Preis $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Preisänderung (1H) +0.18% Preisänderung (1T) -7.68% Preisänderung (7T) +16.70% Preisänderung (7T) +16.70%

Der Echtzeitpreis von Seascape Crowns (CWS) beträgt $0.162889. In den letzten 24 Stunden wurde CWS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.162079 und einem Höchstpreis von $ 0.176906 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CWS liegt bei $ 61.33, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.063296.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CWS im letzten Stunde um +0.18%, in den letzten 24 Stunden um -7.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Seascape Crowns (CWS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Umlaufangebot 7.65M 7.65M 7.65M Gesamtangebot 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Seascape Crowns beträgt $ 1.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CWS liegt bei 7.65M, das Gesamtangebot bei 7645850.9663491575. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.25M.