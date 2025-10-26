Schizodio (SCHIZODIO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00014531 $ 0.00014531 $ 0.00014531 24H Tief $ 0.00015153 $ 0.00015153 $ 0.00015153 24H Hoch 24H Tief $ 0.00014531$ 0.00014531 $ 0.00014531 24H Hoch $ 0.00015153$ 0.00015153 $ 0.00015153 Allzeithoch $ 0.00044166$ 0.00044166 $ 0.00044166 Niedrigster Preis $ 0.00012259$ 0.00012259 $ 0.00012259 Preisänderung (1H) +1.36% Preisänderung (1T) +1.60% Preisänderung (7T) +16.51% Preisänderung (7T) +16.51%

Der Echtzeitpreis von Schizodio (SCHIZODIO) beträgt $0.00015152. In den letzten 24 Stunden wurde SCHIZODIO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014531 und einem Höchstpreis von $ 0.00015153 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SCHIZODIO liegt bei $ 0.00044166, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00012259.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SCHIZODIO im letzten Stunde um +1.36%, in den letzten 24 Stunden um +1.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Schizodio (SCHIZODIO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 151.53K$ 151.53K $ 151.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 151.53K$ 151.53K $ 151.53K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Schizodio beträgt $ 151.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SCHIZODIO liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 151.53K.