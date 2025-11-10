Scalr (SCALR) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Scalr (SCALR), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:42:07 (UTC+8)
USD

Scalr (SCALR) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Scalr (SCALR), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 15.85K
Gesamtangebot:
$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 100.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 15.85K
Allzeithoch:
$ 0.04174749
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00015848
Scalr (SCALR)-Informationen

Scalr is an AI-native growth platform focused on X that helps Web3, crypto, finance and trading accounts discover, generate, schedule and optimize content. It has a dual-layer design: a free, public discovery dashboard that surfaces high-performing tweets and narratives, and a private, subscription layer that operationalizes growth with AI workflows. Its models are trained on 300M+ Web3-relevant tweets and over 1B engagement signals to summarize trends, suggest angles, and automate posting for better reach and consistency.

Offizielle Website:
https://usescalr.ai/
Whitepaper:
https://gitbook.usescalr.ai/

Scalr (SCALR) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Scalr (SCALR) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von SCALR-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele SCALR-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von SCALR verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SCALR -Tokens!

