Saturn AI (SATAI) Tokenomics
Saturn AI (SATAI) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Saturn AI (SATAI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Saturn AI (SATAI)-Informationen
Welcome to SaturnAI, where the world of Decentralized Finance (DeFi) meets cutting-edge Artificial Intelligence (AI) to create a smarter, more efficient, and user-friendly DeFi platform. This Whitepaper is your comprehensive guide to understanding the vision, mission, and innovative features of the SaturnAI platform. As DeFi continues to revolutionize traditional financial systems, Saturn is at the forefront, building a secure, scalable, and user-friendly ecosystem that empowers individuals and projects to participate in this rapidly growing Web3 space.
At Saturn, our goal is to simplify and enhance the DeFi experience by using AI to empower our users. From AI-powered Automated Liquidity Management to On-Chain Copytrading, Saturn is designed to give users a technological edge. AI helps optimize liquidity pools, automates trade execution, and monitors market conditions, making sure that every decision is informed by real-time data and sophisticated algorithms. This creates an environment where anyone can access and benefit from DeFi opportunities, without needing advanced technical expertise.
Saturn AI (SATAI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Saturn AI (SATAI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von SATAI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele SATAI-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von SATAI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SATAI -Tokens!
