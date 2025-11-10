Saturn AI (SATAI) Tokenomics

Saturn AI (SATAI) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Saturn AI (SATAI), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 03:26:28 (UTC+8)
USD

Saturn AI (SATAI) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Saturn AI (SATAI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K
Gesamtangebot:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Umlaufangebot:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0$ 0

Saturn AI (SATAI)-Informationen

Welcome to SaturnAI, where the world of Decentralized Finance (DeFi) meets cutting-edge Artificial Intelligence (AI) to create a smarter, more efficient, and user-friendly DeFi platform. This Whitepaper is your comprehensive guide to understanding the vision, mission, and innovative features of the SaturnAI platform. As DeFi continues to revolutionize traditional financial systems, Saturn is at the forefront, building a secure, scalable, and user-friendly ecosystem that empowers individuals and projects to participate in this rapidly growing Web3 space.

At Saturn, our goal is to simplify and enhance the DeFi experience by using AI to empower our users. From AI-powered Automated Liquidity Management to On-Chain Copytrading, Saturn is designed to give users a technological edge. AI helps optimize liquidity pools, automates trade execution, and monitors market conditions, making sure that every decision is informed by real-time data and sophisticated algorithms. This creates an environment where anyone can access and benefit from DeFi opportunities, without needing advanced technical expertise.

Offizielle Website:
https://www.saturnai.cc

Saturn AI (SATAI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Saturn AI (SATAI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von SATAI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele SATAI-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von SATAI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SATAI -Tokens!

SATAI Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich SATAI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SATAI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung