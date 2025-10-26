SatoshitCoin (SATOSHIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.03706577$ 0.03706577 $ 0.03706577 Niedrigster Preis $ 0.00001467$ 0.00001467 $ 0.00001467 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +2.66% Preisänderung (7T) +2.66%

Der Echtzeitpreis von SatoshitCoin (SATOSHIT) beträgt $0.00001515. In den letzten 24 Stunden wurde SATOSHIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SATOSHIT liegt bei $ 0.03706577, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001467.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SATOSHIT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +2.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SatoshitCoin (SATOSHIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SatoshitCoin beträgt $ 15.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SATOSHIT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.15K.