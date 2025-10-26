Sato The Dog (SATO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00001812$ 0.00001812 $ 0.00001812 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.79% Preisänderung (1T) -2.47% Preisänderung (7T) +0.32% Preisänderung (7T) +0.32%

Der Echtzeitpreis von Sato The Dog (SATO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SATO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SATO liegt bei $ 0.00001812, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SATO im letzten Stunde um +1.79%, in den letzten 24 Stunden um -2.47% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sato The Dog (SATO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 352.25K$ 352.25K $ 352.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 352.25K$ 352.25K $ 352.25K Umlaufangebot 420.69B 420.69B 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sato The Dog beträgt $ 352.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SATO liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 352.25K.