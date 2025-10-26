Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0306393 $ 0.0306393 $ 0.0306393 24H Tief $ 0.03185037 $ 0.03185037 $ 0.03185037 24H Hoch 24H Tief $ 0.0306393$ 0.0306393 $ 0.0306393 24H Hoch $ 0.03185037$ 0.03185037 $ 0.03185037 Allzeithoch $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Niedrigster Preis $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 Preisänderung (1H) +0.28% Preisänderung (1T) +2.94% Preisänderung (7T) +2.41% Preisänderung (7T) +2.41%

Der Echtzeitpreis von Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) beträgt $0.03181024. In den letzten 24 Stunden wurde SPFC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0306393 und einem Höchstpreis von $ 0.03185037 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPFC liegt bei $ 2.33, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0148642.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPFC im letzten Stunde um +0.28%, in den letzten 24 Stunden um +2.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 152.52K$ 152.52K $ 152.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 637.01K$ 637.01K $ 637.01K Umlaufangebot 4.79M 4.79M 4.79M Gesamtangebot 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sao Paulo FC Fan Token beträgt $ 152.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPFC liegt bei 4.79M, das Gesamtangebot bei 20000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 637.01K.