Der Echtzeitpreis von Sao Paulo FC Fan Token beträgt heute 0.03181024 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPFC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPFC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token Preis (SPFC)

$0.0318506
+3.00%1D
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:16:06 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0306393
24H Tief
$ 0.03185037
24H Hoch

$ 0.0306393
$ 0.03185037
$ 2.33
$ 0.0148642
+0.28%

+2.94%

+2.41%

+2.41%

Der Echtzeitpreis von Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) beträgt $0.03181024. In den letzten 24 Stunden wurde SPFC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0306393 und einem Höchstpreis von $ 0.03185037 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPFC liegt bei $ 2.33, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0148642.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPFC im letzten Stunde um +0.28%, in den letzten 24 Stunden um +2.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Marktinformationen

$ 152.52K
--
$ 637.01K
4.79M
20,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sao Paulo FC Fan Token beträgt $ 152.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPFC liegt bei 4.79M, das Gesamtangebot bei 20000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 637.01K.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Sao Paulo FC Fan Token zu USD bei $ +0.00090885.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Sao Paulo FC Fan Token zu USD bei $ -0.0024418780.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Sao Paulo FC Fan Token zu USD bei $ +0.0000683761.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Sao Paulo FC Fan Token zu USD bei $ -0.00194999491968355.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00090885+2.94%
30 Tage$ -0.0024418780-7.67%
60 Tage$ +0.0000683761+0.21%
90 Tage$ -0.00194999491968355-5.77%

Was ist Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Ressource

Offizielle Website

Sao Paulo FC Fan Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Sao Paulo FC Fan Token-(SPFC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Sao Paulo FC Fan Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Sao Paulo FC Fan Token-Preisprognose an!

SPFC zu lokalen Währungen

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPFC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Wie viel ist Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPFC in USD beträgt 0.03181024 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPFC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPFC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03181024. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sao Paulo FC Fan Token?
Die Marktkapitalisierung von SPFC beträgt $ 152.52K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPFC?
Das Umlaufangebot von SPFC beträgt 4.79M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPFC?
SPFC erreichte einen Allzeithochpreis von 2.33 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPFC?
SPFC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0148642 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPFC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPFC beträgt -- USD.
Wird SPFC dieses Jahr noch steigen?
SPFC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPFC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
