24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03275978 $ 0.03275978 $ 0.03275978 24H Tief $ 0.03341653 $ 0.03341653 $ 0.03341653 24H Hoch 24H Tief $ 0.03275978$ 0.03275978 $ 0.03275978 24H Hoch $ 0.03341653$ 0.03341653 $ 0.03341653 Allzeithoch $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Niedrigster Preis $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) +1.27% Preisänderung (7T) -4.47% Preisänderung (7T) -4.47%

Der Echtzeitpreis von Sakai Vault (SAKAI) beträgt $0.03338085. In den letzten 24 Stunden wurde SAKAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03275978 und einem Höchstpreis von $ 0.03341653 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SAKAI liegt bei $ 12.21, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02819608.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SAKAI im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um +1.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Marktkapitalisierung $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 266.97K$ 266.97K $ 266.97K Umlaufangebot 3.59M 3.59M 3.59M Gesamtangebot 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sakai Vault beträgt $ 119.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SAKAI liegt bei 3.59M, das Gesamtangebot bei 8000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 266.97K.