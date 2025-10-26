Sailana Inu (SAILANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.95% Preisänderung (1T) -9.49% Preisänderung (7T) +26.38% Preisänderung (7T) +26.38%

Der Echtzeitpreis von Sailana Inu (SAILANA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SAILANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SAILANA liegt bei $ 0.00160813, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SAILANA im letzten Stunde um +1.95%, in den letzten 24 Stunden um -9.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +26.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sailana Inu (SAILANA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 143.26K$ 143.26K $ 143.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 143.26K$ 143.26K $ 143.26K Umlaufangebot 999.98M 999.98M 999.98M Gesamtangebot 999,982,336.635727 999,982,336.635727 999,982,336.635727

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sailana Inu beträgt $ 143.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SAILANA liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999982336.635727. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 143.26K.