Sage by Virtuals (SAGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00112256 24H Hoch $ 0.00140599 Allzeithoch $ 0.00686891 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.21% Preisänderung (1T) +9.16% Preisänderung (7T) +56.78%

Der Echtzeitpreis von Sage by Virtuals (SAGE) beträgt $0.00124317. In den letzten 24 Stunden wurde SAGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00112256 und einem Höchstpreis von $ 0.00140599 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SAGE liegt bei $ 0.00686891, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SAGE im letzten Stunde um +1.21%, in den letzten 24 Stunden um +9.16% und in den vergangenen 7 Tagen um +56.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sage by Virtuals (SAGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.24M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.24M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sage by Virtuals beträgt $ 1.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SAGE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.24M.