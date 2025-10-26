SafuLauncher (SAFU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00009913, 24H Hoch $ 0.0001001, Allzeithoch $ 0.000813, Niedrigster Preis $ 0.00009913, Preisänderung (1H) --, Preisänderung (1T) +2.25%, Preisänderung (7T) -8.58%

Der Echtzeitpreis von SafuLauncher (SAFU) beträgt $0.00010141. In den letzten 24 Stunden wurde SAFU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009913 und einem Höchstpreis von $ 0.0001001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SAFU liegt bei $ 0.000813, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009913.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SAFU im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.25% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SafuLauncher (SAFU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.91K, Volumen (24H) --, Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.91K, Umlaufangebot 100.00M, Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SafuLauncher beträgt $ 9.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SAFU liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.91K.