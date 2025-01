Der Echtzeitpreis von Sad Ape (SAPE) beträgt heute 0 USD . Es verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von $ 0.00 USD . Der SAPE zu USD Preis wird in Echtzeit aktualisiert. Wichtige Sad Ape Marktentwicklung: - Das 24-stündige Handelsvolumen beträgt $ 13.07 USD - Die Preisänderung von Sad Ape im Tagesverlauf beträgt -6.64% - Es verfügt über einen Umlaufangebot in Höhe von 0.00 USD

Sad Ape (SAPE) Preisentwicklung in USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Sad Ape zu USD bei $ 0.

In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Sad Ape zu USD bei $ 0.

In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Sad Ape zu USD bei $ 0.

In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Sad Ape zu USD bei $ 0.

Zeitraum Veränderung (USD) Veränderung (%) Heute $ 0 -6.64% 30 Tage $ 0 +26.60% 60 Tage $ 0 +11.62% 90 Tage $ 0 --

Sad Ape (SAPE) Preisanalyse

Entdecke die neueste Preisanalyse von Sad Ape: 24h-Tief & -Hoch, AZH und tägliche Änderungen:

24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00482397$ 0.00482397 $ 0.00482397 Preisänderung (1H) +3.75% Preisänderung (1T) -6.64% Preisänderung (7T) +37.82%

Sad Ape (SAPE) Marktinformationen

Tauchen Sie in die Marktstatistiken ein: Marktkapitalisierung, 24H-Volumen und Angebot: