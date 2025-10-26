Sacabam (SCB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.58% Preisänderung (1T) +4.34% Preisänderung (7T) -0.19% Preisänderung (7T) -0.19%

Der Echtzeitpreis von Sacabam (SCB) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SCB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SCB liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SCB im letzten Stunde um +0.58%, in den letzten 24 Stunden um +4.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sacabam (SCB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 102.61K$ 102.61K $ 102.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 120.72K$ 120.72K $ 120.72K Umlaufangebot 39.95T 39.95T 39.95T Gesamtangebot 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sacabam beträgt $ 102.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SCB liegt bei 39.95T, das Gesamtangebot bei 47000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 120.72K.