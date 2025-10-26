Rugflip (RFLIP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000858 $ 0.00000858 $ 0.00000858 24H Tief $ 0.0000092 $ 0.0000092 $ 0.0000092 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000858$ 0.00000858 $ 0.00000858 24H Hoch $ 0.0000092$ 0.0000092 $ 0.0000092 Allzeithoch $ 0.00027074$ 0.00027074 $ 0.00027074 Niedrigster Preis $ 0.00000781$ 0.00000781 $ 0.00000781 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +4.55% Preisänderung (7T) -68.57% Preisänderung (7T) -68.57%

Der Echtzeitpreis von Rugflip (RFLIP) beträgt $0.00000905. In den letzten 24 Stunden wurde RFLIP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000858 und einem Höchstpreis von $ 0.0000092 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RFLIP liegt bei $ 0.00027074, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000781.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RFLIP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +4.55% und in den vergangenen 7 Tagen um -68.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rugflip (RFLIP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Umlaufangebot 989.98M 989.98M 989.98M Gesamtangebot 989,975,763.87055 989,975,763.87055 989,975,763.87055

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rugflip beträgt $ 8.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RFLIP liegt bei 989.98M, das Gesamtangebot bei 989975763.87055. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.96K.