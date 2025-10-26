ROOKIE CARD (ROOKIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -1.35% Preisänderung (1T) +2.41% Preisänderung (7T) -24.42%

Der Echtzeitpreis von ROOKIE CARD (ROOKIE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ROOKIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROOKIE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROOKIE im letzten Stunde um -1.35%, in den letzten 24 Stunden um +2.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -24.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ROOKIE CARD (ROOKIE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.70K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.70K Umlaufangebot 999.93M Gesamtangebot 999,925,996.773555

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ROOKIE CARD beträgt $ 20.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROOKIE liegt bei 999.93M, das Gesamtangebot bei 999925996.773555. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.70K.