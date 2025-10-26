Roco Finance (ROCO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00892308 24H Hoch $ 0.0092141 Allzeithoch $ 6.32 Niedrigster Preis $ 0.00669942 Preisänderung (1H) +2.27% Preisänderung (1T) +4.05% Preisänderung (7T) -7.30%

Der Echtzeitpreis von Roco Finance (ROCO) beträgt $0.00928967. In den letzten 24 Stunden wurde ROCO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00892308 und einem Höchstpreis von $ 0.0092141 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROCO liegt bei $ 6.32, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00669942.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROCO im letzten Stunde um +2.27%, in den letzten 24 Stunden um +4.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Roco Finance (ROCO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 868.59K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 924.81K Umlaufangebot 93.50M Gesamtangebot 99,552,583.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Roco Finance beträgt $ 868.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROCO liegt bei 93.50M, das Gesamtangebot bei 99552583.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 924.81K.