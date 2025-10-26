Rocki (ROCKI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 5,06$ 5,06 $ 5,06 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0,12% Preisänderung (7T) -4,63% Preisänderung (7T) -4,63%

Der Echtzeitpreis von Rocki (ROCKI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ROCKI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROCKI liegt bei $ 5,06, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROCKI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0,12% und in den vergangenen 7 Tagen um -4,63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rocki (ROCKI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5,29K$ 5,29K $ 5,29K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 67,10K$ 67,10K $ 67,10K Umlaufangebot 7,89M 7,89M 7,89M Gesamtangebot 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rocki beträgt $ 5,29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROCKI liegt bei 7,89M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 67,10K.