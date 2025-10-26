Robert (ROBERT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00011585 $ 0.00011585 $ 0.00011585 24H Tief $ 0.00012469 $ 0.00012469 $ 0.00012469 24H Hoch 24H Tief $ 0.00011585$ 0.00011585 $ 0.00011585 24H Hoch $ 0.00012469$ 0.00012469 $ 0.00012469 Allzeithoch $ 0.00258802$ 0.00258802 $ 0.00258802 Niedrigster Preis $ 0.00005417$ 0.00005417 $ 0.00005417 Preisänderung (1H) +0.35% Preisänderung (1T) +7.30% Preisänderung (7T) +27.55% Preisänderung (7T) +27.55%

Der Echtzeitpreis von Robert (ROBERT) beträgt $0.00012442. In den letzten 24 Stunden wurde ROBERT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011585 und einem Höchstpreis von $ 0.00012469 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROBERT liegt bei $ 0.00258802, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005417.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROBERT im letzten Stunde um +0.35%, in den letzten 24 Stunden um +7.30% und in den vergangenen 7 Tagen um +27.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Robert (ROBERT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Robert beträgt $ 12.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROBERT liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.44K.