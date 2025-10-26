Roadmap Coin (RDMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000928 $ 0.00000928 $ 0.00000928 24H Tief $ 0.00000967 $ 0.00000967 $ 0.00000967 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000928$ 0.00000928 $ 0.00000928 24H Hoch $ 0.00000967$ 0.00000967 $ 0.00000967 Allzeithoch $ 0.00013432$ 0.00013432 $ 0.00013432 Niedrigster Preis $ 0.00000805$ 0.00000805 $ 0.00000805 Preisänderung (1H) +0.64% Preisänderung (1T) +3.45% Preisänderung (7T) +10.78% Preisänderung (7T) +10.78%

Der Echtzeitpreis von Roadmap Coin (RDMP) beträgt $0.00000968. In den letzten 24 Stunden wurde RDMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000928 und einem Höchstpreis von $ 0.00000967 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RDMP liegt bei $ 0.00013432, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000805.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RDMP im letzten Stunde um +0.64%, in den letzten 24 Stunden um +3.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Roadmap Coin (RDMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Umlaufangebot 999.77M 999.77M 999.77M Gesamtangebot 999,765,089.6233749 999,765,089.6233749 999,765,089.6233749

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Roadmap Coin beträgt $ 9.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RDMP liegt bei 999.77M, das Gesamtangebot bei 999765089.6233749. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.68K.