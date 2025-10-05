Rita Elite Order (RITA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) -2.18% Preisänderung (7T) -7.97% Preisänderung (7T) -7.97%

Der Echtzeitpreis von Rita Elite Order (RITA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RITA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RITA liegt bei $ 0.01035089, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RITA im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um -2.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rita Elite Order (RITA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 61.84K$ 61.84K $ 61.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 61.84K$ 61.84K $ 61.84K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rita Elite Order beträgt $ 61.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RITA liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 61.84K.