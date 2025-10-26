Der Echtzeitpreis von RIPPLE WITH RIZZ beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RIZZLE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RIZZLE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von RIPPLE WITH RIZZ beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RIZZLE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RIZZLE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RIZZLE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RIZZLE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RIZZLE im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um +9.44% und in den vergangenen 7 Tagen um +55.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von RIPPLE WITH RIZZ beträgt $ 28.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RIZZLE liegt bei 989.87M, das Gesamtangebot bei 989871841.860799. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 28.67K.

Was ist RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Wie viel ist RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RIZZLE in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RIZZLE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RIZZLE-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RIPPLE WITH RIZZ?
Die Marktkapitalisierung von RIZZLE beträgt $ 28.67K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RIZZLE?
Das Umlaufangebot von RIZZLE beträgt 989.87M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RIZZLE?
RIZZLE erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RIZZLE?
RIZZLE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RIZZLE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RIZZLE beträgt -- USD.
Wird RIZZLE dieses Jahr noch steigen?
RIZZLE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RIZZLE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

