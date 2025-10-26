Ripe DAO Governance Token (RIPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 2.03 $ 2.03 $ 2.03 24H Tief $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 24H Hoch 24H Tief $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 24H Hoch $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Allzeithoch $ 42.92$ 42.92 $ 42.92 Niedrigster Preis $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) -0.15% Preisänderung (7T) -34.51% Preisänderung (7T) -34.51%

Der Echtzeitpreis von Ripe DAO Governance Token (RIPE) beträgt $2.06. In den letzten 24 Stunden wurde RIPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.03 und einem Höchstpreis von $ 2.19 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RIPE liegt bei $ 42.92, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.98.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RIPE im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um -0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -34.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.06B$ 2.06B $ 2.06B Umlaufangebot 1.18M 1.18M 1.18M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ripe DAO Governance Token beträgt $ 2.43M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RIPE liegt bei 1.18M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.06B.