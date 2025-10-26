Ring AI (RING) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00148782 $ 0.00148782 $ 0.00148782 24H Tief $ 0.00201682 $ 0.00201682 $ 0.00201682 24H Hoch 24H Tief $ 0.00148782$ 0.00148782 $ 0.00148782 24H Hoch $ 0.00201682$ 0.00201682 $ 0.00201682 Allzeithoch $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 Niedrigster Preis $ 0.00129543$ 0.00129543 $ 0.00129543 Preisänderung (1H) -2.30% Preisänderung (1T) +9.20% Preisänderung (7T) +3.49% Preisänderung (7T) +3.49%

Der Echtzeitpreis von Ring AI (RING) beträgt $0.00179075. In den letzten 24 Stunden wurde RING zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00148782 und einem Höchstpreis von $ 0.00201682 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RING liegt bei $ 0.87041, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00129543.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RING im letzten Stunde um -2.30%, in den letzten 24 Stunden um +9.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ring AI (RING) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 179.08K$ 179.08K $ 179.08K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 179.08K$ 179.08K $ 179.08K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ring AI beträgt $ 179.08K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RING liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 179.08K.