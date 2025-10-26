Rico (RICO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00498677$ 0.00498677 $ 0.00498677 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.58% Preisänderung (1T) +2.41% Preisänderung (7T) -8.14% Preisänderung (7T) -8.14%

Der Echtzeitpreis von Rico (RICO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RICO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RICO liegt bei $ 0.00498677, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RICO im letzten Stunde um +0.58%, in den letzten 24 Stunden um +2.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rico (RICO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Umlaufangebot 999.72M 999.72M 999.72M Gesamtangebot 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rico beträgt $ 33.41K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RICO liegt bei 999.72M, das Gesamtangebot bei 999722611.4. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 33.41K.