Ricky The Raccoon (RICKY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004631 $ 0.00004631 $ 0.00004631 24H Tief $ 0.00004782 $ 0.00004782 $ 0.00004782 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004631$ 0.00004631 $ 0.00004631 24H Hoch $ 0.00004782$ 0.00004782 $ 0.00004782 Allzeithoch $ 0.00478606$ 0.00478606 $ 0.00478606 Niedrigster Preis $ 0.00004624$ 0.00004624 $ 0.00004624 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +3.34% Preisänderung (7T) -11.90% Preisänderung (7T) -11.90%

Der Echtzeitpreis von Ricky The Raccoon (RICKY) beträgt $0.00004809. In den letzten 24 Stunden wurde RICKY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004631 und einem Höchstpreis von $ 0.00004782 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RICKY liegt bei $ 0.00478606, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004624.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RICKY im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +3.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ricky The Raccoon (RICKY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 48.09K$ 48.09K $ 48.09K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 48.09K$ 48.09K $ 48.09K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ricky The Raccoon beträgt $ 48.09K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RICKY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 48.09K.