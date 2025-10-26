Ribbit on Base (RIBBIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00050938$ 0.00050938 $ 0.00050938 Niedrigster Preis $ 0.00001566$ 0.00001566 $ 0.00001566 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Ribbit on Base (RIBBIT) beträgt $0.00001936. In den letzten 24 Stunden wurde RIBBIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RIBBIT liegt bei $ 0.00050938, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001566.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RIBBIT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ribbit on Base (RIBBIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ribbit on Base beträgt $ 19.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RIBBIT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.36K.