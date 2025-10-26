Rhetor (RT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.01277401 24H Hoch $ 0.01312458 Allzeithoch $ 0.02402558 Niedrigster Preis $ 0.00858898 Preisänderung (1H) -0.27% Preisänderung (1T) +0.48% Preisänderung (7T) +6.37%

Der Echtzeitpreis von Rhetor (RT) beträgt $0.01300363. In den letzten 24 Stunden wurde RT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01277401 und einem Höchstpreis von $ 0.01312458 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RT liegt bei $ 0.02402558, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00858898.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RT im letzten Stunde um -0.27%, in den letzten 24 Stunden um +0.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rhetor (RT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.00M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.00M Umlaufangebot 1000.00M Gesamtangebot 999,999,501.125052

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rhetor beträgt $ 13.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RT liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999501.125052. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.00M.