reterd (RETERD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.90% Preisänderung (1T) -11.19% Preisänderung (7T) +13.07% Preisänderung (7T) +13.07%

Der Echtzeitpreis von reterd (RETERD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RETERD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RETERD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RETERD im letzten Stunde um +1.90%, in den letzten 24 Stunden um -11.19% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

reterd (RETERD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 269.73K$ 269.73K $ 269.73K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 269.73K$ 269.73K $ 269.73K Umlaufangebot 999.74M 999.74M 999.74M Gesamtangebot 999,739,034.815307 999,739,034.815307 999,739,034.815307

Die aktuelle Marktkapitalisierung von reterd beträgt $ 269.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RETERD liegt bei 999.74M, das Gesamtangebot bei 999739034.815307. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 269.73K.