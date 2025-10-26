Retail DAO (RETAIL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00098918 $ 0.00098918 $ 0.00098918 24H Tief $ 0.0010214 $ 0.0010214 $ 0.0010214 24H Hoch 24H Tief $ 0.00098918$ 0.00098918 $ 0.00098918 24H Hoch $ 0.0010214$ 0.0010214 $ 0.0010214 Allzeithoch $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 Niedrigster Preis $ 0.0008799$ 0.0008799 $ 0.0008799 Preisänderung (1H) +1.86% Preisänderung (1T) +3.59% Preisänderung (7T) +5.60% Preisänderung (7T) +5.60%

Der Echtzeitpreis von Retail DAO (RETAIL) beträgt $0.00103121. In den letzten 24 Stunden wurde RETAIL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00098918 und einem Höchstpreis von $ 0.0010214 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RETAIL liegt bei $ 0.00157166, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0008799.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RETAIL im letzten Stunde um +1.86%, in den letzten 24 Stunden um +3.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Retail DAO (RETAIL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 743.99K$ 743.99K $ 743.99K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Umlaufangebot 728.40M 728.40M 728.40M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Retail DAO beträgt $ 743.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RETAIL liegt bei 728.40M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.02M.