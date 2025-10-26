Restaking Vault ETH (RSTETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 4,773.11 24H Hoch $ 4,858.67 Allzeithoch $ 6,262.2 Niedrigster Preis $ 4,034.51 Preisänderung (1H) -0.19% Preisänderung (1T) +1.26% Preisänderung (7T) +2.54%

Der Echtzeitpreis von Restaking Vault ETH (RSTETH) beträgt $4,843.62. In den letzten 24 Stunden wurde RSTETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,773.11 und einem Höchstpreis von $ 4,858.67 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RSTETH liegt bei $ 6,262.2, der bisherige Tiefstpreis bei $ 4,034.51.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RSTETH im letzten Stunde um -0.19%, in den letzten 24 Stunden um +1.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 141.40M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 141.40M Umlaufangebot 29.20K Gesamtangebot 29,196.68785302885

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Restaking Vault ETH beträgt $ 141.40M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RSTETH liegt bei 29.20K, das Gesamtangebot bei 29196.68785302885. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 141.40M.