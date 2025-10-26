Resister (RSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.010981 $ 0.010981 $ 0.010981 24H Tief $ 0.0125329 $ 0.0125329 $ 0.0125329 24H Hoch 24H Tief $ 0.010981$ 0.010981 $ 0.010981 24H Hoch $ 0.0125329$ 0.0125329 $ 0.0125329 Allzeithoch $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 Niedrigster Preis $ 0.00904015$ 0.00904015 $ 0.00904015 Preisänderung (1H) -6.35% Preisänderung (1T) -12.07% Preisänderung (7T) -8.84% Preisänderung (7T) -8.84%

Der Echtzeitpreis von Resister (RSTR) beträgt $0.01098653. In den letzten 24 Stunden wurde RSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.010981 und einem Höchstpreis von $ 0.0125329 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RSTR liegt bei $ 0.01580666, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00904015.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RSTR im letzten Stunde um -6.35%, in den letzten 24 Stunden um -12.07% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Resister (RSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.00M$ 11.00M $ 11.00M Umlaufangebot 125.50M 125.50M 125.50M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Resister beträgt $ 1.38M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RSTR liegt bei 125.50M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.00M.