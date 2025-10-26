RepubliK (RPK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +6.61% Preisänderung (1T) -18.96% Preisänderung (7T) +76.83% Preisänderung (7T) +76.83%

Der Echtzeitpreis von RepubliK (RPK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RPK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RPK liegt bei $ 0.100376, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RPK im letzten Stunde um +6.61%, in den letzten 24 Stunden um -18.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +76.83% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

RepubliK (RPK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 58.00K$ 58.00K $ 58.00K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 870.00K$ 870.00K $ 870.00K Umlaufangebot 200.00M 200.00M 200.00M Gesamtangebot 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von RepubliK beträgt $ 58.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RPK liegt bei 200.00M, das Gesamtangebot bei 3000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 870.00K.