Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von RegularEverydayNormalCoin (RENC) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von RENC-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele RENC-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von RENC verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des RENC -Tokens!
