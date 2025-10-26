Regentics (REGEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00005575$ 0.00005575 $ 0.00005575 Niedrigster Preis $ 0.00000613$ 0.00000613 $ 0.00000613 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.07% Preisänderung (7T) +0.07%

Der Echtzeitpreis von Regentics (REGEN) beträgt $0.00001327. In den letzten 24 Stunden wurde REGEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von REGEN liegt bei $ 0.00005575, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000613.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich REGEN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Regentics (REGEN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Regentics beträgt $ 13.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von REGEN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.27K.