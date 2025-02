Was ist Red The Mal (RED)

About Red The Mal Myro is the dog of “Raj” the founder of Solana. Red The Mal is Myro the dog’s best friend $RED is designed to encourage the use of blockchain technology to the point that it feels like a walk in the park and also meet the growing demand for dog-themed Memes across blockchains especially on SOL and hopes to be the best friend of everyone on SOL and guide through the Web3 experience. Community of Crypto Degens: We're a pack, a tribe, a family. United by our love for memes and our passion for crypto, we're not just investors; we're meme warriors, riding the waves of the market with a smile on our faces and a meme in our hearts.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Red The Mal (RED) Ressource Offizielle Website