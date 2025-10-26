Real GEM Token (GEM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 11.36 $ 11.36 $ 11.36 24H Tief $ 11.37 $ 11.37 $ 11.37 24H Hoch 24H Tief $ 11.36$ 11.36 $ 11.36 24H Hoch $ 11.37$ 11.37 $ 11.37 Allzeithoch $ 12.24$ 12.24 $ 12.24 Niedrigster Preis $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 Preisänderung (1H) -0.12% Preisänderung (1T) -0.09% Preisänderung (7T) +4.84% Preisänderung (7T) +4.84%

Der Echtzeitpreis von Real GEM Token (GEM) beträgt $11.36. In den letzten 24 Stunden wurde GEM zwischen einem Tiefstpreis von $ 11.36 und einem Höchstpreis von $ 11.37 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GEM liegt bei $ 12.24, der bisherige Tiefstpreis bei $ 9.97.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GEM im letzten Stunde um -0.12%, in den letzten 24 Stunden um -0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Real GEM Token (GEM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Umlaufangebot 226.08K 226.08K 226.08K Gesamtangebot 226,076.4323261745 226,076.4323261745 226,076.4323261745

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Real GEM Token beträgt $ 2.57M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GEM liegt bei 226.08K, das Gesamtangebot bei 226076.4323261745. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.57M.