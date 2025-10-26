Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00150752 $ 0.00150752 $ 0.00150752 24H Tief $ 0.00191458 $ 0.00191458 $ 0.00191458 24H Hoch 24H Tief $ 0.00150752$ 0.00150752 $ 0.00150752 24H Hoch $ 0.00191458$ 0.00191458 $ 0.00191458 Allzeithoch $ 0.00367015$ 0.00367015 $ 0.00367015 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.52% Preisänderung (1T) -6.55% Preisänderung (7T) -23.63% Preisänderung (7T) -23.63%

Der Echtzeitpreis von Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) beträgt $0.00174885. In den letzten 24 Stunden wurde RECC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00150752 und einem Höchstpreis von $ 0.00191458 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RECC liegt bei $ 0.00367015, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RECC im letzten Stunde um +1.52%, in den letzten 24 Stunden um -6.55% und in den vergangenen 7 Tagen um -23.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Umlaufangebot 886.10M 886.10M 886.10M Gesamtangebot 986,104,127.3314732 986,104,127.3314732 986,104,127.3314732

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Real Estate Crypto Crowfunding beträgt $ 1.55M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RECC liegt bei 886.10M, das Gesamtangebot bei 986104127.3314732. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.72M.