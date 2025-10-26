REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -6.23% Preisänderung (1T) -17.72% Preisänderung (7T) +41.00% Preisänderung (7T) +41.00%

Der Echtzeitpreis von REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde EMATE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EMATE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EMATE im letzten Stunde um -6.23%, in den letzten 24 Stunden um -17.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +41.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 73.62K$ 73.62K $ 73.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 114.52K$ 114.52K $ 114.52K Umlaufangebot 642.90M 642.90M 642.90M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von REAL ESMATE by Virtuals beträgt $ 73.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EMATE liegt bei 642.90M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 114.52K.