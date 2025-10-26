Real Asian Hours (CHINAWINS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00199945$ 0.00199945 $ 0.00199945 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.46% Preisänderung (1T) +4.34% Preisänderung (7T) +4.56% Preisänderung (7T) +4.56%

Der Echtzeitpreis von Real Asian Hours (CHINAWINS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CHINAWINS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHINAWINS liegt bei $ 0.00199945, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHINAWINS im letzten Stunde um +0.46%, in den letzten 24 Stunden um +4.34% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Real Asian Hours (CHINAWINS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Umlaufangebot 999.87M 999.87M 999.87M Gesamtangebot 999,874,805.961094 999,874,805.961094 999,874,805.961094

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Real Asian Hours beträgt $ 12.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHINAWINS liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999874805.961094. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.53K.