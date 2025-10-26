ReachX Mainnet (RX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02014509$ 0.02014509 $ 0.02014509 Niedrigster Preis $ 0.01326584$ 0.01326584 $ 0.01326584 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von ReachX Mainnet (RX) beträgt $0.01547096. In den letzten 24 Stunden wurde RX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RX liegt bei $ 0.02014509, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01326584.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ReachX Mainnet (RX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Umlaufangebot 500.00M 500.00M 500.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ReachX Mainnet beträgt $ 7.74M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RX liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.47M.