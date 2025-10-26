Ravenra (RAVEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00120118$ 0.00120118 $ 0.00120118 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.80% Preisänderung (7T) -17.52% Preisänderung (7T) -17.52%

Der Echtzeitpreis von Ravenra (RAVEN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RAVEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RAVEN liegt bei $ 0.00120118, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RAVEN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.80% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ravenra (RAVEN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Umlaufangebot 96.51M 96.51M 96.51M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ravenra beträgt $ 5.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RAVEN liegt bei 96.51M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.44K.