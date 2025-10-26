Rattler (RTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Rattler (RTR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RTR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RTR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rattler (RTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Umlaufangebot 990.08M 990.08M 990.08M Gesamtangebot 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rattler beträgt $ 5.32K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RTR liegt bei 990.08M, das Gesamtangebot bei 990081197.6985524. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.32K.