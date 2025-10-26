Der Echtzeitpreis von Rattler beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RTR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RTR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Rattler beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RTR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RTR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über RTR

RTR-Preisinformationen

Offizielle RTR-Website

RTR-Tokenökonomie

RTR-Preisprognose

Rattler Preis (RTR)

1 RTR zu USD Echtzeitpreis:

--
----
0.00%1D
USD
Rattler (RTR) Echtzeit-Preis-Diagramm
2025-10-26 22:19:09 (UTC+8)

Rattler (RTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Rattler (RTR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RTR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RTR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rattler (RTR) Marktinformationen

$ 5.32K
$ 5.32K$ 5.32K

--
----

$ 5.32K
$ 5.32K$ 5.32K

990.08M
990.08M 990.08M

990,081,197.6985524
990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rattler beträgt $ 5.32K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RTR liegt bei 990.08M, das Gesamtangebot bei 990081197.6985524. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.32K.

Rattler (RTR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Rattler zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Rattler zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Rattler zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Rattler zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0-43.15%
60 Tage$ 0-90.65%
90 Tage$ 0--

Was ist Rattler (RTR)

First Snake Of Abstract 🐍 RATTLER (RTR), an African Green Venomous Snake, seeks vengeance for its parent’s murder by penguins who now control the Abstract chain.

He is summoned on the Abstract Chain by a cunning strategist who knows the culprits behind RTR’s parent’s Assassination ⚔️

Beware: this snake may betray its summoner! Question is, will you hold your bags until the mastermind’s revealed? 😈🫰

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Rattler (RTR) Ressource

Offizielle Website

Rattler-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Rattler (RTR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Rattler-(RTR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Rattler zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Rattler-Preisprognose an!

RTR zu lokalen Währungen

Rattler (RTR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Rattler (RTR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RTR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Rattler (RTR)

Wie viel ist Rattler (RTR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RTR in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RTR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RTR-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rattler?
Die Marktkapitalisierung von RTR beträgt $ 5.32K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RTR?
Das Umlaufangebot von RTR beträgt 990.08M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RTR?
RTR erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RTR?
RTR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RTR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RTR beträgt -- USD.
Wird RTR dieses Jahr noch steigen?
RTR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RTR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Rattler (RTR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

