Ratecoin (RATE)-Informationen
RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.
RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.
The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.
Ratecoin (RATE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Ratecoin (RATE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von RATE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele RATE-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von RATE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des RATE -Tokens!
RATE Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich RATE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose RATE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
